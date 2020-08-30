Ташкент, , 09:01 — REGNUM В Узбекистане за сутки выявили 143 случая инфицирования коронавирусом, сообщили 30 августа в пресс-службе министерства здравоохранения.

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Таким образом общая численность выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 достигла 41 303.

87 случаев инфицирования было выявлено в Ташкенте, двадцать — в Ташкентской области, десять — в Бухарской области, десять — в Кашкадарьинской области, восемь — в Самаркандской области, четыре — в Сурхандарьинской, два — в Каракалпакстане, два — в Намаганской области.

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За минувшие сутки было зарегистрировано еще два летальных исхода заболевания. По состоянию на 30 августа в Узбекистане выздоровели 38 359 (93%) инфицированных. 2633 пациента на данный момент находятся на лечении, 276 из них в тяжелом состоянии, 138 — в критическом.

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