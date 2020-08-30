Токио, , 08:32 — REGNUM 29 августа Япония зарегистрировала 843 случая заражения коронавирусом, сообщает информационное агентство Kyodo. Общее число зараженных достигло 68 112.

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От COVID-19 в стране вчера погибло 12 человек. Общее число смертей от заболевания, вызванного коронавирусом, составило 1285.

В Токио за прошедшие сутки короновирусом заразилось 247 человек, в результате чего общее количество инфицированных в столице составило 20 569. Рекордное количество новых случаев заражения в Токио зарегистрировали 1 августа — 472 случая.

В Токио, где проживают 14 млн человек, объявлен четвёртый уровень опасности, что означает, что инфекция продолжает распространятся. Губернатор Токио Юрико Коикэ на этой неделе продлила требование для некоторых баров сократить их рабочие часы до 15 сентября.