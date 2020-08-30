Нью-Дели, , 05:29 — REGNUM Решение об отказе от участия в международных военных учениях «Кавказ-2020», которые пройдут в России, приняли власти Индии. Об этом 29 августа сообщила пресс-служба министерства обороны страны в Twitter.

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В заявлении поясняется, что решение было принято в связи с рядом трудностей, в том числе логистического характера, возникших из-за пандемии COVID-19. Российская сторона была оповещена о данном решении заранее.

Предполагалось, что в военных учениях «Кавказ-2020» примут участие военные пяти стран, в том числе Китая, Мьянмы, Ирана и Пакистана. Индия планировала направить в Россию около 200 военнослужащих, представляющих все три вида Вооружённых сил страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Индии за сутки было выявлено более 77 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Страна находится на третьем месте в мире по числе подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2, уступая только США и Бразилии.

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