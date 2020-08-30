Вашингтон, , 05:08 — REGNUM Приближение к Земле потенциально опасного астероида 2011 ES4 ожидается 1 сентября. Об этом 29 августа сообщает NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США).

По данным NASA, размеры небесного тела относительно невелики в сравнении с другими — от 22 до 49 метров. Однако ожидается, что он приблизится к Земле на расстояние в 120 тыс. километров, что почти в три раза меньше, чем расстояние от нашей планеты до Луны (около 384 тыс. км).

Скорость полёта космического гостя составит 8,16 километра в секунду, на ближайшее расстояние к Земле он подойдёт 1 сентября в 19:12 мск. Астероид был открыт в 2011 году и относится к группе «Аполлонов», в которую входят космические тела, чьи трассы полёта пересекают орбиту Земли.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что военные США ведут подготовку к возможному падению на Землю гигантского астероида.

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