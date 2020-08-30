Оттава, , 04:27 — REGNUM Многотысячная акция протеста против ограничений, введённых в связи с эпидемией коронавируса, проходит в столице Канады, городе Оттаве. Об этом 30 августа сообщает Ottawa Citizen.

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Демонстранты начали собираться перед зданием парламента в центре Оттавы в 14:00 (21:00 мск 29 августа). Основное требование протестующих к правительству — отмена всех ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. По мнению организаторов протестной акции, карантинные меры наносят вред экономике страны и ограничивают свободу граждан.

Акция проходит мирно, собравшиеся перед зданием парламента не предпринимают никаких противоправных действий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продлении властями Канады запрета на въезд в страну большинству туристов до 30 сентября в связи с угрозой распространения коронавируса.

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