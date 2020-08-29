Москва, , 23:17 — REGNUM Более 10 пациентов с COVID-19 скончались в столице России за минувшие сутки. Об этом в субботу, 29 августа, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

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«В Москве скончались 11 пациентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у скончавшихся от COVID-19 пациентов ранее был получен положительный результат тестов на SARS-CoV-2 и подтвержден диагноз «пневмония».

Как передавало ИА REGNUM, 29 августа Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщила, что на сегодняшний день в стране было проведено 36 млн тестов на коронавирус.

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