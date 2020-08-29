Анкара, , 23:10 — REGNUM За истекшие сутки на территории Турции было выявлено 1549 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Это 29 августа следует из данных инфографики, обнародованных на странице министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи в соцсети Twitter.

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По последним данным, всего за период с начала эпидемии в Турции зафиксировано 267 064 случая заражения коронавирусом.

Сообщается также, что за сутки в больницах страны от COVID-19 скончались ещё 39 пациентов, общее число подтверждённых летальных случаев увеличилось до 6284.

Как передавало ИА REGNUM, 29 августа университет Джонса Хопкинса, который ведет в США федеральную статистику по коронавирусу, сообщил, что в стране за сутки было выявлено более 46 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

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