Вашингтон, , 22:24 — REGNUM На выставке Future Games Show Gamescom было объявлено, что в 2021 году на консоли Nintendo Switch выйдет игра Lord of the Rings: Gollum. Трейлер был опубликован 29 августа на YouTube-канале издания GamesRadar.

Реализацией проекта занимается студия Daedalic Entertainment в рамках партнёрства с компанией Middle-earth Enterprises. В этой приключенческой игре геймеры смогут выступить в роли известного персонажа из «Властелина колец».

Отмечается, что игра останется верной видению, изложенному в романе-эпопее Джона Толкина, но при этом поклонники вселенной смогут увидеть «новые события и детали», связанные с путешествием Голлума.

Немецкую издательскую компанию Daedalic Entertainment геймеры знают по таким проектам, как Deponia, «Эдна и Харви. Взрыв мозга», AER: Memories of Old и другим.

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