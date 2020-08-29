Вашингтон, , 21:46 — REGNUM Известный инсайдер AestheticGamer сообщил, что проект ремейка четвёртой части Resident Evil 4 находится в «тревожном положении». Публикацию он разместил 29 августа на своей странице в Twitter.

В своём посте он также сообщил, что Resident Evil 4 «скорее всего, будет отличным», новая игра Silent Hill «всё ещё находится в разработке», а через одну или две недели, возможно, появятся новости, касающиеся серии игр Shenmue.

Он также сообщил, что в первой половине сентября 2020 года произойдёт некое событие, касающееся PlayStation 5, и что вскоре будет представлена версия игры Monster Hunter для портативной консоли Switch. Что касается Resident Evil 4, то AestheticGamer не раскрыл подробности по поводу того, с какими проблемами столкнулся проект.

https://twitter.com/AestheticGamer1/status/1299495604725325824

В июле 2020 года AestheticGamer сообщил, что проект ремейка Resident Evil 4 не будет представлен в 2020 году. При этом он написал, что Capcom действительно разрабатывает эту игру.

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