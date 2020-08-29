Москва, , 21:22 — REGNUM В больницу, расположенную в Коммунарке, госпитализировали народного артиста России Дмитрия Певцова. Об этом 29 августа сообщил РИА Новости директор «Ленкома» Марк Варшавер.

У койки Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, у актера, тест на SARS-CoV-2 которого был отрицательный, выявили воспаление легких.

Ранее актёр Антонио Бандерас на своей странице в соцсети Twitter сообщил, что он смог излечиться от COVID-19. По его словам, для этого ему потребовался 21 день.

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