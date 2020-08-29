Вашингтон, , 21:10 — REGNUM Студия HappyGiant выложила в сеть первый ролик с демонстрацией геймплея (игрового процесса) Sam & Max: This Time It’s Virtual! Он был опубликован 29 августа на YouTube-канале издания GamesRadar.

Ожидается, что релиз ПК-версии игры, разрабатывающейся для гарнитур виртуальной реальности, состоится в первой половине 2021 года. Sam & Max: This Time It’s Virtual! будет представлять собой приключенческий экшен, в котором геймеры будут не играть за Сэма или Макса, а будут помогать этим персонажам.

Стоит отметить, что в команду разработчиков Sam & Max: This Time It’s Virtual! входят люди, создававшие классическую игру Sam & Max: Hit the Road студии LucasArts. Её релиз состоялся в 1992 году.

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