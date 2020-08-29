Торонто, Канада, , 20:59 — REGNUM Разработчики игры Chivalry 2 решили отложить её релиз. Об этом 29 августа сообщил портал DSOGaming.

Ожидалось, что она выйдет в 2020 году, однако сейчас Torn Banner Studios объявила, что игра выйдет в продажу в 2021. Создатели Chivalry 2 пояснили, что они хотят реализовать своё видение «настоящего продолжения» оригинальной Chivalry: Medieval Warfare и используют дополнительное время для того, чтобы этого добиться. Они также сообщили, что включат в новую игру тот контент, который изначально планировали добавить после релиза.

Релиз Chivalry: Medieval Warfare состоялся 16 октября 2012 года. Игра выполнена в жанре экшена от первого лица, её действие происходит в средние века. В основу проекта легла модификация Age of Chivalry для Half-Life 2.

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