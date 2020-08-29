Минск, , 20:06 — REGNUM В столице Белоруссии Минске открылись все станции метро, которые ранее были временно закрыты. Об этом 29 августа сообщили в пресс-службе Минского метрополитена.

Минский метрополитен © ИА REGNUM

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"Метро работает в штатном режиме», — сообщили в Telegram-канале минского метро.

Отмечается, что были открыты станции «Купаловская», «Октябрьская», «Академия наук», а также станция «Площадь Якуба Коласа».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, по итогам которых Александр Лукашенко получил более 80% голосов. Это привело к массовым акциям протеста.

Президентские выборы в Белоруссии, прошедшие 9 августа 2020 года, являются легитимными. Об этом заявил глава Российской Федерации Владимир Путин.