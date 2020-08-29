Лондон, , 19:52 — REGNUM Известный британский художник Бэнкси купил судно для того, чтобы спасать терпящих бедствие в Средиземном море беженцев. Об этом он 29 августа сообщил на своей странице в Instagram.

В опубликованном ролике показано бывшее судно ВМС Франции Louise Michel, имеющее длину 30 метров и способное развивать более 28 узлов. В комментарии к публикации Бэнкси разместил адрес сайта своего нового проекта.

На странице отмечается, что Louise Michel, являющаяся «независимой скоростной спасательной лодкой», патрулирующей Средиземное море, была приобретена на средства, вырученные от продажи картин. Судном управляет команда профессиональных спасателей из разных стран ЕС.

«Может показаться невероятным, что на одном из самых оживленных водных путей Европы есть потребность в самодельной машине скорой помощи, но она есть», — написала администрация сайта, добавив, что власти государств ЕС выдают береговой охране инструкции, согласно которым она должна игнорировать сигналы бедствия, поступающие от «неевропейцев».

"Что еще хуже, власти не позволяют другим судам оказывать помощь, арестовывают экипажи и арестовывают лодки, которые это делают», — сообщает команда проекта.

Стоит отметить, что на сайте ведётся текстовая трансляция, в которой размещаются сообщения от экипажа Louise Michel.

https://www.instagram.com/p/CEeHxqgF7gU/

Напомним, сегодня нет точной информации о том, кто именно скрывается под псевдонимом Бэнкси. В июле 2020 года ИА REGNUM сообщило, что властям Италии удалось вернуть картину художника, которую похитили неизвестные.

Читайте ранее в этом сюжете: Италия вернула Франции украденную работу стрит-арт художника Бэнкси