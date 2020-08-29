Москва, , 19:34 — REGNUM Соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Владимира Андреева выразил советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист РФ Виктор Евграфов.

«Он (Владимир Андреев) мой учитель, — сказал актёр в разговоре с RT. — Удивительный был человек, преданный своему предназначению. Я очень сожалею».

По его словам, он работал непосредственно с Владимиром Алексеевичем, который для него «очень много сделал».

Как передавало ИА REGNUM, народный артист СССР Владимир Андреев, который 29 августа умер на своей даче, страдал ишемической болезнью сердца. Позже стало известно, что актера похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

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