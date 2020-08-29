Киев, , 18:38 — REGNUM В рядах вооружённых сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки выявили 46 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом сообщило 29 августа командование Медицинских сил ВСУ на своей странице в соцсети Facebook.

Солдаты ВСУ Oleinik.win

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»В ВСУ … COVID-19, вызванным коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 602 человека, — говорится в сообщении. — Всего за время пандемии выздоровели 1058 человек, летальных случаев — 6».

В пресс-службе ведомства отметили, что на самоизоляции или обсервации в настоящее время находится 701 военнослужащий.

Как передавало ИА REGNUM, 29 августа в Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщили, что за сутки в стране выявили 2 481 случай заражения коронавирусом, за период эпидемии — 116 978 случаев.

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