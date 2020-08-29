Москва, , 18:27 — REGNUM В Москве на Троекуровском кладбище похоронят народного артиста СССР Владимира Андреева, скончавшегося 29 августа на даче. Об этом сообщила ТАСС член семьи артиста.

Гвоздики и свечи Дарья Драй © ИА REGNUM

«Похороны (народного артиста СССР Владимира Андреева) будут на Троекуровском кладбище», — сказала источник.

Собеседница агентства добавила, что 2 сентября в Театре им. М. Н. Ермоловой пройдет прощание с артистом.

Как передавало ИА REGNUM, народный артист СССР Владимир Андреев, который ранее страдал ишемической болезнью сердца, умер на даче 29 августа.

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