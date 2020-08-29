Москва, 29 августа 2020, 18:27 — REGNUM В Москве на Троекуровском кладбище похоронят народного артиста СССР Владимира Андреева, скончавшегося 29 августа на даче. Об этом сообщила ТАСС член семьи артиста.
«Похороны (народного артиста СССР Владимира Андреева) будут на Троекуровском кладбище», — сказала источник.
Собеседница агентства добавила, что 2 сентября в Театре им. М. Н. Ермоловой пройдет прощание с артистом.
Как передавало ИА REGNUM, народный артист СССР Владимир Андреев, который ранее страдал ишемической болезнью сердца, умер на даче 29 августа.
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