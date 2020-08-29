Москва, , 18:16 — REGNUM Соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Владимира Андреева выразила актриса театра и кино Марина Дюжева.

«Он (Владимир Андреев) был худруком, он меня принял в институт, — сказала Дюжева в беседе с RT. — Я ему благодарна своей профессией».

По ее словам, она планирует прийти на церемонию прощания с артистом, которая пройдет в ближайшее время.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ректор ГИТИСа Григорий Заславский со ссылкой на актрису Наталью Селезневу сообщил, что 29 августа 90-летний народный артист СССР Владимир Андреев скончался на своей даче.

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