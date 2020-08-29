Москва, , 17:50 — REGNUM 29 августа в Российской Федерации скончался 90-летний народный артист СССР Владимир Андреев. Об этом сообщил ТАСС ректор ГИТИСа Григорий Заславский со ссылкой на актрису Наталью Селезневу, которая являлась супругой Андреева.

Владимир Андреев в роли царя Салтана «Сказка про царя Салтана», реж. Александр Птушко, СССР, 1966

По его словам, народный артист СССР, у которого «была ишемическая болезнь сердца», умер на даче.

Заславский добавил, что Театр имени Ермоловой взял на себя организацию похорон артиста. Собеседник агентства отметил, что прощание с Андреевым, по предварительной информации, пройдет 2 сентября.

Как передавало ИА REGNUM, 29 августа в США на 43-м году жизни скончался актёр Чедвик Боузман, наиболее известный по роли супергероя Черная Пантера в кинематографической вселенной Marvel.

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