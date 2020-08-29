29 августа 2020 | Время чтения меньше минуты

Екатеринбург, , 17:46 — REGNUM В Екатеринбурге 29 августа завершился форум «Армия-2020». Его посетили несколько десятков тысяч человек, сообщает пресс-служба ЦВО.

Основная часть состоялась на полигоне «Свердловский». Гости смогли ознакомиться с боевыми возможностями современной и перспективной военной техники. В том числе их лично оценил командующий войсками округа Александр Лапин.

На форуме, в частности, был представлен мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тирада». Всего же по сравнению с аналогичным мероприятием 2019 года количество представленной на «Армии-2020» техники выросло на 30%. Гости форума ознакомились с более чем 150 единицами различной техники. Также впервые был кластер исторической техники, участвовавшей в сражениях Великой Отечественной войны, всего 15 штук.

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