Архангельск, , 16:53 — REGNUM В Архангельской области продлили запрет на работу кинотеатров, развлекательных центров, кальянных до 15 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Пустой кинотеатр sailko

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Власти региона разрешили работу самодеятельных и творческих коллективов, в также организаций, обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, восстановлено проведение профилактических осмотров и диспансеризации для лиц до 65 лет.

За последние сутки региональным референс-центром выявлен 81 новый случай коронавирусной инфекции. По данным штаба, в регионе растет число завозных случаев — только за минувшую неделю их было зарегистрировано 70.