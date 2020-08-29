Баку, , 16:03 — REGNUM В Азербайджане согласно решению оперативного штаба при правительстве до 30 сентября 2020 года продлили действие особого карантинного режима, сообщили 29 августа в пресс-службе кабинета министров Азербайджана.

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Вместе с тем в Баку, Сумгаите и Апшеронском районе до 30 сентября будет действовать специальный ужесточенный карантинный режим.

До 15 сентября в Бакинском метрополитене не будут совершаться пассажирские перевозки.

Также до 30 сентября по субботам и воскресеньям будет приостановлено движение общественного транспорта. Соответственно движение общественного транспорта будет приостановлено в период с 00:00 5 сентября по 06:00 7 сентября, с 00:00 12 сентября по 06:00 14 сентября, с 00:00 19 сентября по 06:00 21 сентября, а также — с 00:00 26 сентября до 06:00 28 сентября.

31 августа в Азербайджане начнут работать музеи и выставочные залы, которые будут функционировать в соответствии с санитарными нормами. Также с соблюдением санитарных норм будет разрешено предоставление услуг индивидуального и группового обучения (численность групп должна быть не более десяти человек).

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