Астрахань, , 15:28 — REGNUM В Астраханской области по состоянию на 29 августа подтверждено два новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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18 и 19 июля скончались женщины 69 и 82 лет. Заключительный диагноз был установлен патологоанатомическим бюро после проведения исследований и ПЦР-диагностики.

Всего скончались 72 пациента с подтверждённым коронавирусом.

За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были 5258 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.

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