Ереван, , 15:18 — REGNUM Три чартерных рейса из Москвы в Ереван запланированы на первые дни сентября, сообщается 28 августа в пресс-службе посольства Армении в России.

Аэропорт «Звартноц». Ереван Bouarf

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Следите за развитием событий в трансляции: «Страны возобновляют авиасообщение и открывают границы — трансляция»

Рейс «Москва-Ереван» с вылетом в 11:00 из аэропорта «Домодедово» запланирован на 2 сентября 2020 года. Также рейс «Москва-Ереван» с вылетом в 11:00 из аэропорта «Домодедово» состоится 4 сентября 2020 года. Рейс «Москва-Ереван» с вылетом из аэропорта «Домодедово» в 15:30 запланирован на 6 сентября 2020 года.

Все рейсы выполнит авиакомпания Nord Star. Билеты на указанные рейсы можно приобрести в кассе аэропорта Домодедово № 85 и в московском офисе авиакомпании Nord Star.

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