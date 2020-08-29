Оренбург, , 14:27 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 29 августа, зафиксирован один летальный исход пациента от последствий COVID-19, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавируса.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Скончалась женщина 1934 года рождения из Оренбурга. У пожилой пациентки подтвержденная пневмония и положительный результатом теста на коронавирус.

С начала пандемии в регионе коронавирусная инфекция стала причиной смерти 75 человек.

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