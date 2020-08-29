Оренбург, , 14:24 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 29 августа, референс-центр подтвердил 84 случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости»

С начала пандемии в регионе выявлено 9778 носителей нового коронавируса. От COVID-19 скончались 75 пациентов.

Оправился от болезни 8481 пациент. За сутки (на 29 августа) из больниц выписано 168 человек. Продолжают лечение 719 пациентов, из которых 67 — в тяжёлом состоянии.

Читайте развитие сюжета: В Оренбуржье от COVID-19 скончалась пожилая женщина