Салехард, , 14:12 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Основные очаги заражения на 29 августа: Ноябрьск — 6 положительных тестов; по пять — в Новом Уренгое и Салехарде.

С начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 29 августа зарегистрировано 1315 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 12 965 человек, 90 пациентов с COVID-19 скончались.