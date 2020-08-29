Москва, , 14:06 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил ректора Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолия Торкунова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ главы государства о награждении опубликован сегодня, 29 августа, на официальном интернет-портале правовой информации.

Анатолий Торкунов ILileev

Напомним, что 26 августа ректор МГИМО Торкунов отметил 70-летний юбилей.

В указе президента сказано, что Торкунов награждается орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени за подготовку квалифицированных специалистов, заслуги в научно-педагогической деятельности, а также многолетнюю добросовестную работу.

Стоит отметить, что Торкунов сам заканчивал МГИМО в 1972 году. В 1974 году он стал помощником ректора МГИМО. В 1986 году был избран деканом факультета международных отношений МГИМО. В 1989 году Торкунов был назначен первым проректором МГИМО, а ректором МГИМО он был избран в 1992 году. Впоследствии он пять раз переизбирался на эту должность.