Москва, , 14:03 — REGNUM С биологической точки зрения процесс старения человека можно разделить на три основных этапа, которые приходятся в среднем на возраст 45, 60 и 75 лет. Об этом сообщил геронтолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Алексей Москалёв «Комсомольской правде».

Якоб Йорданс. Зарисовка двух голов старика. XVII в

Эксперт объяснил, что первый из этих этапов, приходящийся на возраст около 45 лет, связан с завершением реализации репродуктивной функции. На втором этапе старения, пик которого приходится на 60 лет, у человека сильно замедляется деление клеток и регенерация тканей. В среднем к этому возрасту у человека развивается около трёх хронических заболеваний.

Последний этап биологического старения начинается в возрасте около 75 лет. К этому времени начинает приходить в негодность внеклеточный матрикс — структуры ткани, обеспечивающие механическую поддержку клеток и транспортировку химических веществ. В результате утрачиваются защитные барьеры в организме, а среднее число хронических заболеваний достигает семи.

«Это средние цифры, и они во многом зависят от образа жизни человека. Играют роль питание, физические тренировки, уровень стресса и способность управлять им, экологическая обстановка», — подчеркнул Москалёв.

Геронтолог добавил, что большую роль в повышении возраста жизни также играют своевременная диагностика и начало лечения хронических заболеваний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе учёные из Гарвардского и Амстердамского университетов представили результаты исследования, показавшего, что исключение пяти факторов риска развития хронических заболеваний — курение, вредное питание, низкая физическая активность, ожирение и употребление алкоголя — позволяет продлить жизнь в среднем на десять лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Ученые нашли способ продлить жизнь на десять лет