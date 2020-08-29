Екатеринбург, , 13:17 — REGNUM В Свердловской области за 28 августа подтверждено ещё 116 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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49 заразившихся обнаружено в Екатеринбурге. Также они есть в Асбесте, Богдановиче, Ревде и ряде других муниципалитетов.

Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 25 076 заразившихся. На данный момент состояние 90 пациентов оценивается как тяжёлое.