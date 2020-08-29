Челябинск, , 13:05 — REGNUM В Челябинской области за 28 августа стало известно о смерти ещё четверых граждан, которые ранее заразились коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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От COVID-19 умерла 65-летняя пациентка. Ещё трое скончались по другим причинам. Среди них мужчины 64 и 67 лет и 85-летняя женщина.

За весь период от ковида скончались 106 пациентов. Ещё 256 ушли от других причин.