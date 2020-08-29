Ханты-Мансийск, , 12:57 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 64 положительных теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Основные очаги заражения: Сургут — 25 положительных тестов; Нижневартовск — 12; Ханты-Мансийск — 10.

Всего с начала пандемии в Югре на 29 августа зарегистрировано 19 478 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 18 213 человек, 164 пациента с COVID-19 скончались.

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 29 августа составляет 0,84.