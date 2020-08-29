Минск, , 13:06 — REGNUM По состоянию на 29 августа в Белоруссии выявили 71 523 случая инфицирования коронавирусом, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Белоруссии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

Выздоровели на текущий момент 70 207 пациентов с подтвержденным ранее диагнозом COVID-19. За период эпидемии также был зарегистрирован 671 летальный исход заболевания.

На текущий момент в Белоруссии провели 1 517 128 тестирований на коронавирус.

Отметим, за сутки в Белоруссии зарегистрировали 177 новых случаев заражения, выздоровели 320 человек, скончались четыре пациента. За сутки в Белоруссии провели 12 164 теста на SARS-CoV-2.