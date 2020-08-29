Ростов-на-Дону, , 11:51 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано шесть летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 29 августа.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались шесть пациентов. Это четверо мужчин в возрасте от 66 до 85 лет и две женщины в возрасте 65 и 77 лет. Все пациенты госпиталей, развёрнутых для пациентов с COVID-19, страдали рядом хронических заболеваний.

Общее число жертв COVID-19 в Ростовской области достигло 344 человек.