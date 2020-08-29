Ереван, , 12:52 — REGNUM В Армении за сутки выявили 175 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщили 29 августа в пресс-службе министерства здравоохранения.

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За период эпидемии COVID-19 в Армении выявили 43 626 случаев заражения, 37 563 зараженных выздоровели, 872 — скончались.

4925 инфицированных в настоящее время проходят лечение. 299 пациентов выздоровели и были выписаны в минувшие сутки. За сутки было зарегистрировано три летальных исхода заболевания.

В минздраве Армении также сообщили, что за период эпидемии в республике провели 203 979 тестирований для выявления коронавируса.