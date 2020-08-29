Пермь, , 11:52 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 29 августа, зафиксировано два летальных исхода пациентов от COVID-19, сообщает краевой минздрав.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в регионе скончались 338 пациентов с COVID-19. В 211 случаях причиной смерти стала коронавирусная инфекция, в 127 — сопутствующие заболевания.

Напомним, что в Прикамье выявлено 7 753 носителя нового коронавируса. Оправились от болезни 5 439 пациентов.

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