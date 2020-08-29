Ростов-на-Дону, , 11:46 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 127 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 29 августа.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 19 городах и районах Ростовской области. В Ростове-на-Дону за сутки выявили 65 носителей инфекции, в Батайске — 12, в Шахтах и Волгодонске — по восемь. Более трети жителей Дона, получивших положительный результат теста на коронавирус, — пожилые люди старше 66 лет, 2,4% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области за весь период пандемии достигло 16 тыс. 665 человек.