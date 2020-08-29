Санкт-Петербург, , 11:40 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки подтвердили наличие коронавирусной инфекции еще у 31 человека. Об этом проинформировали 29 августа в федеральном оперативном штабе. Такая же цифра заразившихся за сутки называлась и днем ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число выявленных фактов инфицирования коронавирусом в Ленобласти составляет 6747 случаев за всё время пандемии. Выздоровели от COVID-19 за это время 4975 человек, в том числе 29 выписаны за последние сутки.

Список летальных исходов за последние сутки не увеличился, в нем по-прежнему 79 фамилий.

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), за неделю с 22 по 28 августа по количеству новых выявленных случаев Ленинградская область (+203 случая, или +3%) демонстрирует показатель ниже общероссийского. Средний показатель по РФ — 4%, такой же показатель — в Санкт-Петербурге.

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