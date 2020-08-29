Санкт-Петербург, , 11:24 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки вновь выросло количество выявленных носителей коронавирусной инфекции. Она подтвердилась еще у 189 человек, это на два случая больше, чем днем ранее, сообщили 29 августа в федеральном оперативном штабе. С 20 августа цифра новых фактов заражения в городе возросла почти на 30 случаев в сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С учетом новых данных, за всё время пандемии в Петербурге подтверждено 36 293 случая инфицирования. Переболели и выздоровели за это время 25 625 человек, в том числе 95 пациентов выписаны за последние сутки.

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По суточному количеству смертей от COVID-19 Северная столица в очередной раз оказывается на первом месте в РФ. За минувшие сутки подтверждена смерть еще 15 больных (в Москве — 12 смертей). Показатель летальности COVID-19 в Петербурге, напомним, остаётся самым высоким среди всех регионов РФ — около 6,66%.

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По данным городского оперштаба, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 21 837 человек. Это немного больше показателя предыдущего дня. Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находится 403 человека. Из них два — в обсерваторе, 401 — контактные лица.

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На этом фоне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил управлению Роспотребнадзора рассмотреть возможность отмены оставшихся ограничений.

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