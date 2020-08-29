Волгоград, , 11:35 — REGNUM Ещё 98 носителей коронавируса выявлено в Волгоградской области за истекшие сутки. Зарегистрированы три летальных исхода, сообщили 29 августа в федеральном оперативном штабе.

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Всего в регионе подтверждено 11 934 случаев заражения инфекцией. За сутки выписали 129 пациентов, в целом выздоровел 8535 человек.

Зарегистрированы три летальных исхода, что увеличило число скончавшихся пациентов до 93.