Кишинёв, , 11:08 — REGNUM В министерстве здравоохранения Молдавии опубликовали список стран «красной зоны» по коронавирусу, в который вошли 53 государства. Иностранным гражданам из данных стран въезд в страну запрещен.

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Соответствующий документ с перечнем данных государств был опубликован 28 августа пресс-службой министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии.

Уточняется, что решение Национальной комиссии по чрезвычайной ситуации касательно стран с высоким риском заражения коронавирусом начнет действовать 31 августа. В список стран, для которых введен «разрешительный режим при въезде» в республику, включены государства, в которых частота случаев заражения коронавирусом превышает или равна 50 случаям на 100 тысяч населения.

Для иностранных граждан и граждан Молдавии, прибывших из стран, не входящих в так называемую красную зону, въезд в страну разрешен и при этом не требуется соблюдение карантина на протяжении двух недель.

Однако для иностранных граждан из стран «красной зоны» въезд в республику запрещен. Исключение составляют родственники граждан Молдавии, иностранные граждане, у которых имеется долгосрочная виза или вид на жительство, иностранные студенты и преподаватели, представители дипломатических миссий, пассажиры, следующие через территорию республики транзитом. Также запрет не касается иностранных граждан, которые прибыли в страну по работе, что подтверждается рабочей визой, видом на жительство или иным документом, например приглашением от молдавской компании или трудовым договором.

Граждане Молдавии, которые вернулись из стран так называемой красной зоны обязаны будут заполнить эпидемиологическую карту и соблюдать карантин четырнадцать дней.

В список стран «красной зоны» вошли: Украина, Румыния, США, Испания, Израиль, Армения, Франция, Албания, Андорра, Аргентина, Босния и Герцеговина, Багамы, Боливия, Бахрейн, Белиз, Кабо-Верде, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Хорватия, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Гайана, Гондурас, Индия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Ливан, Ливия, Люксембург, Северная Македония, Мальдивы, Мальта, Мексика, Черногория, Марокко, Намибия, Панама, Парагвай, Перу, Филиппины, Пуэрто-Рико, Катар, Саудовская Аравия, Южно-Африканская Республика, Республика Суринам, Свазиленд, Тринидад и Тобаго.

В министерстве здравоохранения также уточнили, что раз в две недели данный список будет обновляться.

Напомним, 28 августа в министерстве здравоохранения Молдавии сообщили о 358 выявленных случаев заражения коронавирусом. Всего в Молдавии выявили 35 904 случая инфицирования.