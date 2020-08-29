Курган, , 10:52 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Из них 16 выявлено в Кургане, который остаётся основным очагом заражения.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 29 августа, по данным штаба, зарегистрировано 2957 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Курганской области к 29 августа от коронавируса излечились 2565 человек, 17 пациентов с COVID-19 скончались.