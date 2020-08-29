Бузулукский район, , 11:04 — REGNUM В Оренбургской области полиция назвала предварительную причину крупного пожара, который произошел 28 августа в поселке Колтубановский Бузулукского района. Более десятка домов сгорело из-за неосторожного обращения детей с огнем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, в настоящее время личности двух школьников. Дети в возрасте восьми и десяти лет находись в нежилом расселенном доме по пер. Ташкентский. Неосторожность с огнем привела к возгоранию. Дети бросились за водой, но когда вернулись, дом был полностью охвачен огнем. Жара и порывистый ветер привели к распространению огня на другие дома и надворные постройки в поселке.

В отношении родителей несовершеннолетних составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Напомним, в поселке Колтубановский днём 28 августа произошел крупный пожар. К тушению привлекали пожарный поезд и авиацию. Существовала угроза распространения огня на бузулукский бор. В муниципальном образовании ввели режим ЧС.

Вечером 28 августа пожар ликвидирован. Его площадь составила 1,7 тысяч квадратных метров. Полностью сгорело 11 жилых домов и один нежилой, ещё один дом поврежден частично. Один человек госпитализирован. У мужчины, принимавшего участие в ликвидации пожара, ожоги рук, ног и грудной клетки.

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