Киев, , 09:54 — REGNUM На Украине за сутки выявили 2 481 случай заражения коронавирусом, за период эпидемии — 116 978 случаев. Соответствующие данные приводятся 29 августа специализированной системой отслеживания распространения эпидемии коронавируса на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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За прошедшие сутки на Украине был зарегистрирован 41 летальный случай, за весь период эпидемии от осложнений болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 скончались 2 492 человека.

Численность выздоровевших от COVID-19 на Украине за сутки возросла на 1055. Всего в стране выздоровели 56 138 инфицированных.

Лидером по числу выявленных случаев инфицирования является Львовская область, где в период эпидемии COVID-19 выявили 14 168 случаев заражения. Лидируют по числу инфицированных также Киев, где выявили 12 984 инфицированных и Черновицкая область, где выявили 9997 случаев инфицирования.

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Напомним, за предыдущие сутки на Украине выявили 2438 случаев инфицирования коронавирусом.