Токио, , 09:13 — REGNUM Японская авиакомпания Japan Airlines ввела в эксплуатацию бесконтактные автоматы для самостоятельной регистрации, сообщает информационное агентство Kyodo. Автомат оснащен датчиками движения, благодаря которым клиент может его использовать, не касаясь поверхности. Устройство реагирует на палец, находящихся в 3 см от экрана.

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Автомат разработан корпорацией Mitsubishi Electric Information Systems и компанией Oki Electric Industry. Это изобретение должно помочь в борьбе с распространением коронавируса.

Такие бесконтактные кассы появились в аэропорту Ханэда. Они будут проходить испытательный период до 15 сентября. На основе отзывов клиентов авиакомпания примет решение о полномасштабном внедрении автоматов.

«Мы приложим все усилия, чтобы пассажиры чувствовали себя в безопасности в этой непростой ситуации», — заявил представитель компании.

Спрос на авиаперелеты в Японии резко снизился из-за опасений по поводу распространения вирусной инфекции. Japan Airlines заявила, что в сентябре количество внутренних рейсов составит 63% от обычного расписания в это время.