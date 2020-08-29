Ташкент, , 09:35 — REGNUM В Узбекистане за сутки зарегистрировали 130 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 29 августа в пресс-службе министерства здравоохранения.

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Всего в стране на данный момент было выявлено 40 953 случая инфицирования коронавирусом. Уточняется, что больше всего случаев инфицирования (80) зафиксировано в Ташкентской области, тридцать случаев было зарегистрировано в столице Узбекистана, семь — в Бухарской области, три — в Кашкадарьинской области и два случая — в Намаганской области.

За сутки зарегистрировали два летальных исхода COVID-19.

На данный момент Узбекистане выздоровели 37 947 инфицированных коронавирусом, что составляет 93% от числа зараженных. 2701 инфицированный проходит лечение, 301 из них находятся в тяжелом состоянии, 131 — в критическом.