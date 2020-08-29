Москва, , 08:59 — REGNUM Министерство здравоохранения Российской Федерации предлагает выдавать электронные медицинские свидетельства о рождении ребенка при согласии его матери. Соответствующий проект приказа опубликован на портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, предлагается установить возможность формирования медицинского свидетельства о рождении в форме электронного документа при согласии матери. В проекте также прописан порядок формировании и заполнения соответствующего электронного документа.

В Минздраве пояснили, что данное нововведение необходимо для того, чтобы сделать возможным предоставление государственной услуги по регистрации актов гражданского состояния в дистанционной форме.

То есть электронное медицинское свидетельство о рождении может быть оперативно передано из медицинской организации в органы записи актов гражданского состояния для регистрации фактов рождения без личного обращения гражданина в органы записи актов гражданского состояния.

Стоит отметить, что сейчас медицинское свидетельство о рождении ребенка можно получить только в печатном виде и никак иначе.