Москва, , 08:37 — REGNUM В Российской Федерации на сегодняшний день, 29 августа, проведено 36 миллионов тестов на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

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По данным Роспотребнадзора, в стране проведено более 36 миллионов тестов на коронавирус. При этом под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в России находятся 210 тысяч человек.

«В РФ проведено более 36 миллионов тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаются 210 662 человека», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Цточняется, что за сутки было проведено 334 тысячи тестов на SARS-CoV-2.