Владивосток, , 08:34 — REGNUM В Приморье за минувшие сутки выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, выздоровел 121 человек. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

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За сутки новых жертв коронавирусной инфекции не появилось, а всего с начала эпидемии в крае умерли 103 пациента с диагнозом COVID-19.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, в регионе на 29 августа всего зарегистрировано 9442 случая заражения. Число выздоровевших достигло 7685.

За прошедшие сутки административные комиссии проверили более 2300 различных объектов общественного пользования, составлено 88 протоколов об административных правонарушениях, в суды направлено 45 протоколов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Приморье умерли два пациента с диагнозом COVID-19.

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