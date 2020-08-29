Сантьяго, , 08:00 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Чили достигло 405 972, включая выявленные за последние сутки — 1868, сообщается на странице в Twitter министерства здравоохранения республики.

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Из них 379 452 человека уже излечились от коронавирусной инфекции. Кроме того, за последние 24 часа выросло и количество умерших от COVID-19 — на 60 больных.

Таким образом, в стране от осложнений при этом заболевании скончались 11 132 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа, по данным ВОЗ, в мире с начала пандемии умерли 827 730 человек с COVID-19.

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